WGA und Hollywood Studios verhandeln weiter

Die beiden Parteien nehmen die Gespräche am Mittwoch wieder auf.

Die WGA und die wichtigsten Arbeitgeber Hollywoods starten am Mittwoch erneut Vertragsgespräche, um Fortschritte bei der Klärung komplizierter Vergütungsfragen zu erzielen und einen Streik abzuwenden.Es wird erwartet, dass sich die Verhandlungsführer der Writers Guild of America und der Alliance of Motion Picture and Television Producers am Mittwochmorgen im AMPTP-Hauptquartier in Sherman Oaks erneut persönlich zusammensetzen. Die WGA hatte geplant, nach dem 31. März eine zweiwöchige Pause einzulegen, um mit dem Prozess einer Streikabstimmung zu beginnen, wobei die Gespräche in der Woche des 17. April wieder aufgenommen werden sollten. Der aktuelle Dreijahresvertrag der Gilde läuft am 1. Mai aus.Ein Vertreter der AMPTP lehnte eine Stellungnahme ab. Die WGA reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.