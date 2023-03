Finale von «Mission: Job Unknown» enttäuscht

Quotennews

ProSieben sendete die letzte Episode seiner weltweiten Spielshow.

„Gehen Luna Schweiger und Jeannette Biedermann in Portugal in die Luft?“, fragte ProSieben zur sechsten und letzten Episode von, in die beiden als Flugbegleiterinnen in Portugal landeten. Die Antwort ist bitter: Das Match der Promi-Flugbegleiterinnen gegen Fabian Hambüchen und Axel Stein, die in Dänemark auf einem Segler anheuerten, riss keine Bäume aus.Das Finale „Portugal vs. Dänemark“ holte 0,57 Millionen Zuseher ab drei Jahren, acht Tage zuvor wollten die aufwändige Produktion ebenfalls nur 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Mit dem Marktanteil von 2,2 Prozent kann man nicht glücklich sein. Die Spielshow verbuchte 0,33 Millionen bei den Werberelevanten, sodass man auf 6,0 Prozent kam.Zwischen 22.15 und 23.30 Uhr sendete ProSieben eine weitere Folge vonaus dem Hause Florida TV, in der Kurt Körmer und Sido vor der Tür standen. Die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Sendung sicherte sich noch 0,35 Millionen Zuschauer und generierte 2,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen zeigten die Messboxen 0,23 Millionen an, die Marktanteile beliefen sich auf 6,5 Prozent. Eine weitere-Wiederholung sicherte sich im Anschluss 6,6 Prozent.