Eddie Redmayne geht zu «Day of the Jackal»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird die Hauptrolle in der neuen Peacock-Serie verkörpern.

Eddie Redmayne hat die Rolle inübernommen, der kommenden Neuverfilmung von Frederick Forsyths Roman und dem gleichnamigen Film von Universal durch Peacock und Sky. Er wird die Thrillerserie auch als Produzent leiten. Redmayne wird den Schakal spielen, der von der OAS, einer französischen Dissidentenorganisation, angeheuert wird, um den damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten.Ronan Bennett fungiert als Showrunner von «The Day of the Jackal», der von Universal Internationals Carnival Films stammt und von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben wurde. Brian Kirk führt Regie. Zu den ausführenden Produzenten gehören Carnival-CEO Gareth Neame und Nigel Marchant sowie Sam Hoyle für Sky. Marianne Buckland fungiert als Co-Executive Producer, Forsyth als beratender Produzent und Christopher Hall als Produzent. Die Produktion beginnt noch in diesem Jahr. Die Serie wird in den USA auf Peacock und in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Sky ausgestrahlt. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie übernehmen."Wir freuen uns darauf, Ronan Bennetts Neuinterpretation von Forsyths verehrtem Thriller in der komplexen Welt von heute zum Leben zu erwecken und sind unglaublich glücklich, einen Schauspieler von Eddies Kaliber als unseren Schakal zu haben", sagte Neame. "Gepaart mit Ronans Drehbuch und Brian Kirks Regie ist das ein erstklassiges kreatives Team."