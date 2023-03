ZDFneo zeigt zweite «Doppelhaushälfte»-Staffel im Mai

TV-News

Eine der neuen Folgen führt die Protagonisten der Serie ins Metaverse, wo sie auf einer virtuellen Vernissage eingeladen sind.

Nachund der aktuell den Dienstagabend füllenden Comedy-Seriehat der Spartensender ZDFneo weitere Comedy-Ware für den Sendeplatz um 21:45 Uhr angekündigt. Bereits bekannt war, dass am 11. Aprilseine Free-TV-Premiere feiern wird ( Quotenmeter berichtete ). Die achtteilige Serie aus dem Hause Neuesuper steht bereits ab dem 31. März in der ZDFmediathek zur Verfügung. Darüber hinaus setzt sich im Mai der „Comedyserien-Frühling“ mit der zweiten Staffel der gefeierten Reihefort. Am 9. Mai übernimmt die Produktion von Iconoclast Films Germany den Sendeplatz am Dienstagabend, während die Premiere online first am 28. April erfolgt.Der Mainzer Sender verspricht mit der zweiten Staffel eine Neuheit in der deutschen Serien-Welt. Als erste deutsche Serie wagt sich «Doppelhaushälfte» in virtuelle Welten und schickt seine Protagonisten ins Metaverse. Die Zukunft des Internets wird durch die Erlebnisse der Protagonisten zum Zentrum der Erzählung. Dabei greift die Folge „Meta“, die am 23. Mai um 22:10 Uhr ausgestrahlt wird, den aktuellen Diskurs, die Kritik, aber auch die Begeisterung für die virtuelle Erlebniswelt auf. In dieser Folge sind die Familien Sawadi-Kröger und Knuppe zu Gast bei einer virtuellen Vernissage: Maris (Maryam Zaree) Bruder Brian (Eidin Jalali) stellt dort seine Werke aus. Die gesamte Folge wurde in den virtuellen Räumen des sogenannten „Web3.0“ gedreht. Das Ensemble hatte so die Möglichkeit, die Avatare selbst zu steuern. Dies brachte neue Herausforderungen mit sich, wie Hauptdarstellerin Minh-Khai Phan-Thi erklärt: „Es ist tatsächlich schwierig, sich in dieser 3-D-Welt zu bewegen. Als Schauspielerin ist es sogar noch schwieriger, weil man seinen Partner nur virtuell sieht. Man sieht keine Mimik, sondern nur, dass sich der Mund bewegt.“Neben den beiden Hauptdarstellerinnen Minh-Khai Phan-Thi und Maryam Zaree sind auch wieder Milan Peschel als Andi Knuppe, Benito Bause als Theo Kröger, Hoang Minh Ha als Rocco Knuppe und Helena Yousefi als Zoe Sawadi zu sehen. In den neuen Folgen haben Theo und Mari ein Baby bekommen und sind gemeinsam mit Zoe nun zu viert. Mit den Nachbarn Andi, Tracy und Rocco bleibt alles beim Alten: Streit und Annäherung, Verständnis und Missverständnisse prägen die Nachbarschaft im Grünen. Über das Baby finden Andi und Theo jedoch enger zusammen und Rocco macht ein Praktikum in Maris Firma. Tracy wittert nach wie vor überall eine neue Geschäftsidee und Zoe muss sich in ihrer Rolle als große Schwester zurechtfinden.