Indischer Sony-Streamingdienst enthüllt Line-Up

Mit SonyLIV möchte der riesige Medienkonzern jetzt auch im indischen Bereich angreifen.

Der indische Streaming-Anbieter SonyLIV hat ein solides Programm mit 35 Serien vorgestellt, darunter einige wiederkehrende Hits, und expandiert neben der Hindi-Sprache auch in südindische Sprachen. Der Streamer hat seinen Hauptsitz in Mumbai und verfügt nun über drei Content-Büros in Südindien, in Kochi, Hyderabad und Chennai. SonyLIV hat mittlerweile 24 Millionen zahlende Abonnenten, so Saugata Mukherjee, Head of Content bei SonyLIV. In der tamilischen Sprache hat SonyLIV nach dem Erfolg von «Tamil Rockerz» im Jahr 2022 und «The Story of Things» Anfang dieses Jahres die Saga «Journey» mit R. Sarathkumar als Hauptdarsteller und Cheran Pandian («Autograph») als Showrunner sowie «The Madras Murder» vor dem Hintergrund der tamilischen Filmindustrie in den 1950er und 1960er Jahren mit A.L. Vijay («Kireedam») als Showrunner.Der Streamer setzt seinen Vorstoß in die Telugu-Sprache mit einer ganzen Reihe von Aufträgen fort. Dazu gehören die Detektivserie «Brinda» mit Trisha Krishnan in der Hauptrolle, bei der der Debütant Surya Manoj Vangala Regie führt, und «Kanyasulkam», ein periodisches Stück über soziale Fragen, das auf einem bahnbrechenden Theaterstück aus dem Jahr 1892 basiert, mit Krish Jagarlamudi («Kanche») als Showrunner und Sesha Sindhu Rao («Choosi Choodangane») als Regisseurin."Die Hälfte unseres Programms wird in Hindi sein und der Rest in allen anderen Sprachen", sagte Mukherjee. "Möglicherweise werden wir in Zukunft ein Verhältnis von 40:60 haben. Die Regionalsprachen sind bei uns sogar überindiziert. Wir versuchen, diese Slates zum Laufen zu bringen, damit der Druck durch die Hindi-Sprache nachlässt und wir nicht mehr so viele machen müssen."