«Kitchen Impossible» rundet VOX den Sonntag ab

Schon ab dem Nachmittagsprogramm konnte sich VOX auf starke Zahlen verlassen.

Was Sonntage angeht, kann sich VOX in gewissem Maße zurücklehnen. Die geschalteten Formate funktionieren weitestgehend problemlos. Ab dem frühen Morgen werden alte Folgenwiederholt, hier kann man zwischen 06:00 und 14:20 Uhr mit Reichweiten zwischen 0,18 und 0,49 Millionen zufrieden sein.holt als Primetime-Wiederholung vom Samstag nochmal ordentliche 0,4 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene ab und spätestens abfängt der VOX-Sonntag so richtig an.Das Tausch-Format mit Panagiota Petridou steigert die Reichweite im Gesamten auf 0,58 Millionen, die Zielgruppe klettert auf 0,25 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile springen damit auf 3,9 und 9,0 Prozent, doch noch besser wurde es ab 17:00 Uhr mit. Der Marktanteil sollte auf 5,2 Prozent im Gesamten steigen, hierfür waren 0,89 Millionen Gesamt-Zuschauer nötig. Mit 0,27 Millionen Werberelevanten legte die Zielgruppe zwar auch zu, ließ prozentual mit 8,4 Prozent jedoch etwas nach. Im Anschluss lief ab 18:10 Uhr die zweite neue Folge von. Wie schon in der Vorwoche ging das Interesse marginal zurück - es verweilten 0,88 und 0,24 Millionen Zuschauer beim Sender mit der roten Kugel. In Sachen Marktanteil blieben 4,3 und 5,9 Prozent. Im direkten Vorlauf der Primetime holtdann aber die Erfolgsspur zurück.Mit ebenfalls einer neuen Folge kamen 1,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zusammen, der Marktanteil stieg auf überzeugende 5,6 Prozent. Die Zielgruppe konnte sich hier mit 0,37 Millionen Umworbenen definieren, es waren demnach 6,9 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Für den runden Abschluss sorgte dann. Wie schon seit dem 12. Februar, dem Start der neuen Folgen, liefert das Koch-Format konstant ab. Gestern versammelten sich 1,37 Millionen Zuschauer und 0,6 Millionen Werberelevante - die Marktanteile lagen bei guten 5,8 und 10,5 Prozent. «PROMINENT!» im Anschluss hielt noch 0,58 und 0,16 Millionen Zuschauer, vor dem Nachtprogramm lagen demnach die Marktanteile bei 6,9 und 8,2 Prozent.