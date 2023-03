Julianne Hough könnte auf Tyra Banks folgen

US-Fernsehen

Eine ehemalige Teilnehmerin könnte schon bald an der Seite von Alfonso Ribeiro moderieren.

Julianne Hough, die ihre Karriere durch mehrere Staffeln beivorangetrieben hat, wird in den Ballsaal zurückkehren, diesmal als Co-Moderatorin zusammen mit Alfonso Ribeiro. Diese Neuigkeit folgt auf die Ankündigung von Tyra Banks, dass sie für Staffel 32 der Tanzshow nicht zurückkehren wird.Hough wird Alfonso Ribeiros bisherige Rolle in der Sendung übernehmen – sie wird die Tänzer nach ihren Auftritten in der Sky-Box interviewen. Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli und Derek Hough sind als Juroren vorgesehen. Len Goodman ist am Ende der 31. Staffel ausgeschieden."Es ist eine große Ehre, wieder als Co-Moderator bei «Dancing with the Stars» dabei zu sein. Die Show hat durch die vielen Jahre und verschiedenen Rollen, in denen ich das Privileg hatte, ein Teil davon zu sein, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", sagt Hough in einem Statement gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Das unglaubliche Team, das den Ballsaal jeden Abend zum Leben erweckt, war in den letzten 17 Jahren meine Familie. Ich freue mich so sehr darauf, mit Alfonso, Carrie Ann, Bruno, Derek, den unglaublich talentierten Profis und der fantastischen Besetzung auf der Tanzfläche wieder zusammenzukommen. Die Energie ist jedes Mal magnetisch, wenn man den Ballsaal betritt, und ich kann es kaum erwarten, sie wieder zu spüren - und natürlich alles mit den absolut besten und treuesten Fans zu teilen – für eine weitere spannende Staffel."