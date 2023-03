Daniel Kwan and Daniel Scheinert arbeiten an «Star Wars»

US-Fernsehen

Die beiden Oscar-Preisträger werden eine Episode der neuen «Skeleton Crew»-Serie umsetzen.

Daniel Kwan und Daniel Scheinert sind aus dem Multiversum in eine weit, weit entfernte Galaxie gesprungen. Das Oscar-prämierte Regie-Duo, bekannt als Daniels, hat für Disney+ eine Episode der kommenden «Star Wars»-Serieinszeniert.Die Dreharbeiten begannen letzten Sommer und wurden Berichten zufolge in den letzten Monaten abgeschlossen. Während die vollständige Liste der Regisseure von «Skeleton Crew» noch nicht bekannt gegeben wurde, deuten Quellen darauf hin, dass Daniels bei einer Episode der kommenden Staffel Regie geführt hat.«Skeleton Crew» ist mit Jude Law in der Hauptrolle besetzt und wurde von Jon Watts entwickelt. Während die meisten erzählerischen Details noch unter Verschluss gehalten werden, wird die Disney+-Serie in der Ära der Neuen Republik spielen, nach den Ereignissen von «Die Rückkehr der Jedi» von 1983. Jon Favreau und Dave Filoni, das Team von «The Mandalorian», fungieren als ausführende Produzenten.