Fulwell 73 Prods produziert Ed-Sheeran-Doku

Das neue Projekt, das für Disney+ vorgesehen ist, kommt von Fullwell 73 Prods, der Produktionsfirma, an der auch James Corden beteiligt ist.

Disney+ hat eine vierteilige Ed-Sheeran-Doku mit dem Titelan Land gezogen, die am 3. Mai Premiere haben soll. Das Projekt stammt von Disney Branded Television und Fulwell 73 Productions («Adele: One Night Only»). Es fällt mit der Veröffentlichung von Sheerans neuestem Album " -" (alias "Subtract") am 5. Mai bei Atlantic zusammen. «Ed Sheeran: The Sum of It All» verspricht einen offenen Blick auf den britischen Star, seine Familie und seinen Aufstieg zum Superstar, nachdem er als Kind unter seinem Stottern litt."Die einzige Dokumentation, die ich je gemacht habe, war eine, die sich auf mein Songwriting konzentrierte", sagte Sheeran. "Disney trat an mich heran, um eine vierteilige Dokumentation zu machen, und es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an, die Tür zu öffnen und die Leute hineinzulassen. Ich hoffe, dass die Leute es genießen."Alle vier Folgen von «Sum of It All» werden am 3. Mai ausgestrahlt. Der Film ist Teil einer Welle von Musikspecials und Dokumentarfilmen für Erwachsene, die auf Disney+ ausgestrahlt werden, da die Plattform ihr Inhaltsangebot und ihre Attraktivität für Haushalte erweitern möchte. Am 17. März startete Disney+ das exklusive U2-Special «Bono and the Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman».