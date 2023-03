Neue Darsteller für «Der Herr der Ringe»

England

Die zweite Staffel soll erst im kommenden Jahr erscheinen.

Mittelerde hat ein paar neue Bewohner. Ciarán Hinds, Rory Kinnear und Tanya Moodie haben sich der Besetzung vonangeschlossen, wie Prime Video bestätigte. Hinds, Kinnear und Moodie werden in der kommenden Staffel, die derzeit im Vereinigten Königreich produziert wird, in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein. Hinds ist ein irischer Schauspieler, während Kinnear und Moodie beide Briten sind. Einzelheiten zu ihren Rollen sind noch nicht bekannt.Hinds, Kinnear und Moodie stoßen zu einer bereits umfangreichen Besetzung für die Serie, die auf den Werken von J.R.R. Tolkien basiert. In der ersten Staffel von «Die Ringe der Macht» spielten 23 Stammschauspieler Elben, Ents, Zwerge, Harfüße, Orks und Menschen.Die drei Neuzugänge reihen sich in eine Reihe von bereits angekündigten Darstellern ein, darunter Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo, Calam Lynch, Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle und Nicholas Woodeson. Die erste Staffel von «The Rings of Power» endete im Oktober 2022 nach acht Episoden. Die zweite Staffel soll Berichten zufolge 2024 erscheinen.