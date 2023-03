Primetime-Check

Konnten «Die Geissens» ihre Performance der Vorwoche toppen? Wie schnitt «Hart aber fair» diesmal ab?

Das ZDF war mitder Abräumer des Abends, denn der Film mit Heino Ferch lockte 6,84 Millionen Zuschauer an, darunter 0,52 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 25,2 Prozent bei allen und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.undstaubten danach noch 3,80 und 1,54 Millionen Zuschauer ab, was 16,0 und 10,7 Prozent Marktanteil nach sich zog. Bei den Jüngeren wurden 7,5 und 9,8 Prozent ausgewiesen. Das Erste sendete die dritte Folge der Naturdokuund war von 2,37 Millionen gefragt, darunter 0,43 Millionen Jüngeren. Mit Marktanteilen von 8,7 respektive 7,1 Prozent lief es jeweils unterdurchschnittlich.verringerte die Ergebnisse und kam ab 21:00 Uhr auf 2,18 Millionen Zuschauer sowie 8,5 respektive 6,4 Prozent. Dieinformierten im Anschluss 1,93 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile stiegen auf 9,9 und 8,5 Prozent.Die größte Reichweite des Privatfernsehens generierte einmal mehr RTL mit, das bis 23:21 Uhr 3,22 Millionen Zuschauer verfolgten. Das eingeschobenekam auf 2,93 Millionen Zuseher. Mit Marktanteilen von 13,6 und 14,5 Prozent lief es für beiden Sendungen auf dem Gesamtmarkt fabelhaft. Auch in der Zielgruppe kann man mit 11,9 und 11,7 Prozent zufrieden sein. Nahezu gleich auf waren VOX mitund Sat.1 mit. Die Kuppelshow verzeichnete 1,04 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent, während der Bällchensender 1,03 Millionen und 4,1 Prozent markierte. In der Zielgruppe hatte VOX aber mit sehr guten 8,7 Prozent klar die Nase vorn, denn Sat.1 brachte es auf solide 6,8 Prozent.Wieder großartig perfomten, die 0,72 und 0,88 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI spülten. 5,2 und 7,2 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum sind deutlich über dem Senderschnitt anzusiedeln. Ebenfalls gut lief es für Kabel Eins, wozu sehen war. 0,76 Millionen Zuschauer sahen den Klassiker mit Keanu Reeves, in der Zielgruppe brachte man es auf 6,8 Prozent. ProSieben startet die Ausstrahlung der fünften-Staffel, die zunächst 0,72, 0,75 und 0,71 Millionen Zuschauer sammelte. Die vierte Folge sicherte sich 0,58 Millionen Seher. Auf dem Quotenmarkt verbesserte man sich von anfangs 5,5 und 5,6 Prozent stetig auf 6,6 und schlussendlich 8,6 Prozent.