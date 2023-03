«Das Duell um die Welt» steigert sich

Quotennews

«DDUDW» hat ein mehr als holpriges 2022 hinter sich. Im Februar startete die Show das neue Sendejahr - mit guten Zahlen. Hält sich der Aufwind?

Über das gesamte vergangene Jahr kann beiwohl nur eine Show als Erfolg bezeichnet werde. Am 07. Mai 2022 schauten 1,02 Millionen Zuschauer zu ProSieben . Hiervon waren 0,74 Millionen der Zielgruppe zuzuordnen, die überzeugenden Marktanteile lagen damals bei 4,7 und 14,9 Prozent. Die bis dato einzig neue Folge des Jahres lieferte ab - die restlichen Platzierungen 2022 gingen als "Durchschnitt" durch. 2023 ist diese erste Hürde bereits genommen, am 11. Februar 2023 standen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihren Teams bereits gegenüber. Die ordentlichen Zahlen waren damals: 0,94 Millionen Gesamt-Zuschauer, 0,59 Millionen Umworbene und damit Marktanteile von 4,1 und 11,1 Prozent.Zum gestrigen Abend, in den beiden Moderatoren-Teams standen Wigald Boning, Nilam Farooq, Sasha und Jessica Schwarz, moderiert wurde von Jeannine Michaelsen. Mit Duellen in Polen, Spanien, Norwegen und den Niederlanden erreichte ProSieben mit «DDUDW» 1,09 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 5,0 Prozent. Die Zielgruppe kam auf 0,72 Millionen Werberelevante und dadurch auf einen Anteil von 15,5 Prozent am entsprechenden Markt. Es überzeugt vor allem die Zielgruppen-Reichweite, abgesehen von der um 20 Uhr gesendeten «Tagesschau» im Ersten (1,16 Millionen) freut sich Unterföhring über den besten Wert des Tages über alle Sender blickend.Der restliche Sende-Samstag flog eher unter dem Radar. Am Vormittag rutschte die Gesamtreichweite mit einer «Speechless»-Wiederholung auf 0,08 Millionen Zuschauer und grausame 1,4 Prozent Marktanteil.schaffte eine Stunde später zumindest wieder 0,12 Millionen Zuschauer. Mit Ausnahme der-Ausgabe um 13:30 Uhr mit 0,17 Millionen Zuschauern und 2,0 Prozent Marktanteil, spielte sich ProSieben zwischen 11:40 Uhr und 14:30 Uhr unter 2 Prozent Marktanteil ab. Die Zielgruppe lag den gesamten Tag zwischen 0,03 und 0,36 Millionen Umworbenen, gerade in den Mittagsstunden stagnierte der Marktanteil hier zwischen 2 und 5 Prozent.