Über drei Millionen sehen «Miss Merkel»

Quotennews

Im Anschluss waren wieder Jan Hofer und Mareile Höppner bei RTL zu sehen.

Fünf verschiedene Krimis hat RTL bereits in diesem Jahr ausgestrahlt. «Dünentod – Ein Nordsee-Krimi» dürfte sich am stärksten für eine Fortsetzung empfehlen, dreieinhalb Millionen Menschen verfolgten die zwei Ausgaben. Jetzt wurde der Bestsellerverfilmt. Darin zog sich die ehemalige Kanzlerin mit ihrem Mann Joachim und Mops Helmut in eine Kleinstadt zurück.Als Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet aufgefunden wird, hat Merkel (Katharina Thalbach) endlich wieder ein Ziel. Die deutsche Produktion, bei der Stefan Cantz als Autor diente und Christoph Schnee Regie führte, hatte 3,12 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von sehr guten 12,2 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,72 Millionen vorgefunden, die zu sehr guten 13,6 Prozent Marktanteil führten.1,74 Millionen Menschen sahen, das aus Berlin 9,1 Prozent Marktanteil mitbrachte. Jan Hofer war bei 0,43 Millionen jungen Zusehern beliebt, sodass man sich über 10,2 Prozent Marktanteil freuen konnte. Sonderangebote im Supermarkt, die Covid-Chance und Waffenkäufe waren die Themen in. Das von Mareile Höppner moderierte Magazin sicherte sich 1,03 Millionen und fuhr 7,7 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen blieben 0,27 Millionen wach, der Marktanteil bewegte sich auf 9,0 Prozent.