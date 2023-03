Amazon verfilmt «We Were Liars»

US-Fernsehen

Mit Julie Plec befindet sich eine erfolgreiche Autorin hinter dem Projekt.

Amazon hat eine Serienversion des E. Lockhart-Romansbei Julie Plec und Carina Adly MacKenzie bestellt. "Wir sind seit Jahren von dieser geliebten Geschichte besessen, und eine Zeit lang sah es so aus, als ob sie uns entgleiten würde", so Plec und MacKenzie. "Aber jetzt freuen wir uns, dass wir sie gemeinsam mit allen bei Prime Video und UTV zum Leben erwecken können, die von dieser verworrenen Geschichte genauso begeistert sind wie wir selbst. Wir sind auch unglaublich dankbar, dass der Autor sich unserem kreativen Team hinter den Kulissen angeschlossen hat. Da wir selbst eingefleischte Buchfans sind, haben wir eine Botschaft an die vielen treuen Leser da draußen: Wenn euch jemand fragt, wie es ausgeht... lügt einfach.“Die offizielle Logline beschreibt das Projekt als "eine tragische Liebesgeschichte und einen Amnesie-Thriller, der auf einer privaten Insel vor der Küste von Massachusetts spielt". Das Jugendbuch hat sich seit seiner Erstveröffentlichung fast drei Millionen Mal verkauft. "E. Lockharts «We Were Liars» ist eine fesselnde Geschichte um Familie, Liebe, Geheimnisse und Lügen, die perfekt für unser Prime-Video-Publikum ist", sagte Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon und MGM Studios. "Lockhart, Julie Plec und Carina Adly MacKenzie sind alle brillant darin, komplexe Charaktere zu erschaffen und wir freuen uns darauf, mit diesen unglaublichen Geschichtenerzählern zusammen mit Universal Television zusammenzuarbeiten, um diese Serie zum Leben zu erwecken."Plec und MacKenzie werden als Autoren und ausführende Produzenten an der Serie mitwirken, wobei Plec die erste Folge und MacKenzie die zweite Folge schreiben wird. Emily Cummins wird auch als ausführende Produzentin für Plecs My So-Called Company tätig sein. Lockhart wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Universal Television und Amazon Studios werden produzieren. Plec und My So-Called Company stehen unter einem Gesamtvertrag bei UTV. Der Roman wird von Delacorte Press, einem Imprint von Random House Children's Books, veröffentlicht.