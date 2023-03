Fremantle lanciert Dokumentations-Marke

International

Die RTL-Tochter wird vermehrt hochkarätige Dokumentationen umsetzen.

Fremantles Dokumentarfilmabteilung hat Undeniable gegründet, ein Label, das sich der Produktion von hochwertigen Dokumentarfilmen und -serien widmet und mit hochkarätigen Talenten und internationalen Auftraggebern zusammenarbeitet, wie Mandy Chang, Fremantles globale Leiterin für Dokumentarfilme, am Dienstag auf der CPH:DOX in Kopenhagen mitteilte.Das Label entwickelt bereits mehrere internationale Projekte und Partnerschaften mit hochkarätigen Filmemachern, darunter Amy Berg («Deliver Us From Evil», «Phoenix Rising»), Chris Smith («Tiger King», «Bad Vegan») sowie Penny Lane und Gabriel Sedgwick («Hail Satan?», «Listening to Kenny G»).Chang sagte: "Der Start von Undeniable unterstreicht unser Engagement und unseren Ehrgeiz, Fremantles Dokumentarfilmproduktion auf der Premium-Seite aufzubauen. In Zusammenarbeit mit den besten Filmemachern und aufstrebenden Talenten wird das Label redaktionelle und produktionstechnische Expertise und Unterstützung in verschiedenen Genres bieten. Vor allem aber wird es kreativen Talenten eine Plattform und Freiraum bieten, um wichtige Themen und Geschichten zu erforschen und zu erzählen."