Disney+ veröffentlicht finale «The Good Fight»-Staffel

Ohne Vorankündigung hat der Streamingdienst die neuen Folgen veröffentlicht.

Nachdem in den USA die finale Staffel der juristischen Dramaseriebei Paramount+ seit November vollständig abrufbar sind, lassen die zehn Folgen der sechsten Runde hierzulande noch immer auf sich warten. Etwas überraschend hat das Warten aber nun ein Ende, denn Disney+ hat die Serie mit Hauptdarstellerin Christine Baranski als Diane Lockhart ohne Vorankündigung ins Programm genommen.Zwar bewirbt Paramount+ auch in Deutschland «The Good Fight» als Paramount+ Original, doch auf dem Streamingdienst stehen nur die ersten vier Staffeln zur Verfügung. «The Good Fight» ist eine Spin-off der sieben Staffel währenden CBS-Serie «The Good Wife», bei der die Anwältin Diane Lockhart im Mittelpunkt steht. Im Laufe der Jahre griff die Serie immer wieder aktuelle Gesellschafts-Themen wie Rassismus, Fake News oder die Angst vor einem Bürgerkrieg auf.Im Vorfeld der sechsten Staffel sagte Showrunner Robert King: „Wir hatten das Gefühl, wir könnten die Show mit einem ziemlich großen Knall beenden. Das ist besser, als in die Saison zu kommen, in der wir Schwierigkeiten haben, eine Handlung zu finden. Wir dachten, die sechste Staffel könnte uns ziemlich großartig von der Bühne holen.“ Co-Showrunner Michelle King ergänzte über die Handlung: „Heutzutage ist Bürgerkrieg und das ist mehr als nur eine Metapher für die Kanzlei. In den Straßen von Chicago kommt es zu Unruhen und sie sind umzingelt.“