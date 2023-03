«Der Bachelor» fällt weiter zurück

Quotennews

Inzwischen muss sich RTL auf dem Gesamtmarkt bereits ein deutliches Stück hinter der neuen Sat.1-Quizshow einordnen.



Bei RTL lerntDavid Jackson weiterhin die Single-Frauen kennen, am gestrigen Abend auch im Rahmen eines Gruppendates. Dies soll ihm dann die Entscheidung bei der Rosenvergabe am Ende des Abends erleichtern. Weiterhin ist in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow jedoch noch Luft nach oben. In der vergangenen Woche interessierten sich 1,35 Millionen Zuschauer für das Programm, was zu akzeptablen 5,4 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,64 Millionen Umworbenen standen gute 11,4 Prozent auf dem Papier.Dieses Niveau konnte am gestrigen Abend jedoch nicht mehr gehalten werden und so sackte das Format weiter nach unten. Insgesamt verfolgten noch 1,31 Millionen Fernsehende die neuste Episode, was einem akzeptablen Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. Damit musste man sich deutlich hinter der neuen Quizshow in Sat.1 einordnen. Auch in der Zielgruppe rutschte man mit 0,59 Millionen Jüngeren erneut unter die 10-Prozent-Marke. Dies hatte eine solide Quote von 9,8 Prozent zur Folge.hielt im Anschluss noch 1,12 Millionen Interessenten auf dem Sender, wodurch sich der Marktanteil wieder auf passable 5,9 Prozent steigerte. Die 0,34 Millionen Werberelevanten fielen hingegen weiter auf annehmbare 8,0 Prozent zurück. Mit einer Reichweite von 1,05 Millionen Menschen gelang beiein deutlicher Sprung auf gute 7,9 Prozent. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben noch solide 9,3 Prozent übrig.