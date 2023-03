HBO Max entwickelt Heidi-Fleiss-Serie

US-Fernsehen

Die Showrunnerin von «The Staircase» soll das neue Projekt herstellen.

HBO Max entwickelt eine Drama-Serie, die auf dem Leben von Heidi Fleiss basiert. Die noch unbetitelte Serie stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Maggie Cohn, die zuletzt als Co-Showrunnerin bei der von der Kritik gefeierten Serie «The Staircase» von HBO Max fungierte. Fleiss wird bei dem Projekt als Beraterin fungieren.Emma Tillinger Koskoff ( «Joker» ► , «The Irishman») von First Love Films wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren, zusammen mit Alex Goldstone («Dickinson») von Anonymous Content, Bill Gerber («A Star Is Born») von Gerber Pictures, und David Bernon, Paul Bernon und Sam Slater von Burn Later Productions.Fleiss betrieb früher einen Prostitutionsring in Los Angeles, der sich an wohlhabende Kunden wie Schauspieler, Sportler, Regisseure, Geschäftsleute und andere wandte, was ihr den Spitznamen "The Hollywood Madam" einbrachte. Anfang der 90er Jahre wurde sie wegen mehrerer Anklagen verhaftet und saß schließlich fast zwei Jahre im Gefängnis. Später trat sie in Shows wie «Celebrity Rehab with Dr. Drew» und «Celebrity Big Brother» auf.