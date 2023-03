Justin Roiland von Anklagen wegen häuslicher Gewalt freigesprochen

Köpfe

Der «Rick and Morty»-Schöpfer beklagt "schreckliche Lügen, die über mich berichtet wurden."

«Rick and Morty»-Schöpfer Justin Roiland wurde vom Vorwurf der häuslichen Gewalt freigesprochen. Kimberly Edds, Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County, sagte in einer Erklärung: "Wir haben die Anklage heute abgewiesen, weil wir nicht genügend Beweise hatten, um den Fall zweifelsfrei zu beweisen." Der Autor und Produzent reagierte in den sozialen Medien auf die fallengelassenen Anklagen und schrieb in einer Erklärung, er sei "dankbar, dass der Fall abgewiesen wurde". Er fügte hinzu: "Ich bin immer noch tief erschüttert von den schrecklichen Lügen, die während dieses Prozesses über mich verbreitet wurden."Roiland erschien im Januar zu einer Anhörung vor Gericht, nachdem er wegen eines Verbrechens der häuslichen Gewalt mit Körperverletzung und eines Verbrechens der Freiheitsberaubung durch Bedrohung, Gewalt, Betrug und/oder Täuschung angeklagt worden war. Er plädierte 2020 auf "nicht schuldig" in den Anklagepunkten. Eine zweite Anhörung vor der Verhandlung wurde für den 27. April angesetzt."Ich habe immer gewusst, dass diese Behauptungen falsch waren - und ich hatte nie einen Zweifel daran, dass dieser Tag kommen würde", sagte Roiland in einer neuen Erklärung. "Ich bin dankbar, dass dieser Fall abgewiesen wurde, aber gleichzeitig bin ich immer noch tief erschüttert über die schrecklichen Lügen, die während dieses Prozesses über mich verbreitet wurden. Vor allem bin ich enttäuscht, dass so viele Leute so schnell geurteilt haben, ohne die Fakten zu kennen, und sich dabei nur auf das Wort einer verbitterten Ex gestützt haben, die versucht hat, ein ordentliches Verfahren zu umgehen und mich zu 'canceln'."Nun warten die amerikanischen Medien auf die Reaktionen von Disney und Warner Bros Discovery., die sich von ihm trennten. Roiland ist vor allem als Co-Creator der Adult Swim-Animationskomödie «Rick and Morty» bekannt, in der er auch die beiden titelgebenden Charaktere verkörperte. Zu Roilands Credits gehören auch die Hulu-Serie «Solar Opposites», die im Oktober für eine fünfte Staffel verlängert wurde, und «Koala Man», die er als ausführender Produzent produzierte und in der er eine Sprachrolle hatte. Hulu hat ihn im Januar aus beiden Serien entlassen, wie es in einer Erklärung heißt: "Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet." Die Serien wurden nicht abgesetzt und werden ohne seine Beteiligung fortgesetzt.