Amazon verkauft über 200 Millionen Fire-TV-Geräte

Vermischtes

In gut einem Jahr hat der Online-Versandhändler rund 50 Millionen Einheiten veräußert.

Amazon entlässt zwar Tausende von Mitarbeitern, verkauft aber immer noch jede Menge Produkte – darunter Streaming-Geräte und vernetzte Fernsehgeräte. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Verkäufe von Fire-TV-Streaming-Geräten und Smart-TVs bis heute die Marke von 200 Millionen Einheiten überschritten haben. Amazon, das solche Zahlen nur selektiv bekannt gibt, hatte zuvor einen Meilenstein von 150 Millionen verkauften Fire TV-Geräten im Januar 2022 angekündigt.Neben der neuen Verkaufszahl kündigt der E-Commerce-Riese eine Erweiterung des von Amazon entwickelten TV-Sortiments an, das drei neue Größen der Fire-TV-Omni-QLED-Serie sowie den bisher günstigsten HDTV, die Fire TV 2-Serie, umfasst, die bei 200 US-Dollar für das 32-Zoll-Modell beginnt. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es von Amazon hergestellte Fernseher in drei neuen Ländern einführen wird: Großbritannien, Deutschland und Mexiko. Fire-TV-Geräte sind bereits in mehr als 85 Ländern erhältlich."Mit mehr als 200 Millionen verkauften Streaming-Playern und Smart-TVs weltweit kommt unser unermüdlicher Fokus darauf, Fernseher wirklich intelligent zu machen, bei Kunden auf der ganzen Welt gut an", so Daniel Rausch, VP of Amazon Entertainment Devices and Services, in einer Erklärung.