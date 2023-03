«The Last of Us» holt sich über acht Millionen Zuschauer

US-Quoten

Das Finale der neuen HBO-Serie schlug sich gegen die Award-Show hervorragend.

hat seine erste Staffel mit einem weiteren Triumph abgeschlossen. Mit 8,2 Millionen Zuschauern für die neunte Episode brach die Serie ihren eigenen Zuschauerrekord - eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass das Finale während der Übertragung der Oscar-Verleihung bei ABC veröffentlicht wurde.Diese Zahl, die sich aus einer Kombination von Nielsen-Zahlen und Daten von Warner Bros. Discovery ergibt, berücksichtigt die Zuschauer, die die Ausstrahlung am Sonntagabend auf dem Kabelkanal von HBO sowie die Streams auf HBO Max in der Nacht verfolgt haben. WBD teilte außerdem mit, dass die ersten sechs Episoden der Serie im Durchschnitt 30,4 Millionen Zuschauer erreichten, einschließlich der Zuschauer, die auch nach der Erstausstrahlung weiter zuschauen, wobei allein Episode eins in den Wochen seit ihrer Ausstrahlung fast 40 Millionen Zuschauer erreicht hat. In Europa und Lateinamerika ist «The Last of Us» die meistgesehene Serie in der Geschichte von HBO Max geworden.Als «The Last of Us» im Januar debütierte, wurde es mit 4,7 Millionen Zuschauern nach «House of the Dragon» die zweitmeistgesehene HBO-Premiere seit über einem Jahrzehnt. Episode zwei markierte mit 5,7 Millionen Zuschauern die größte Steigerung, die HBO jemals zwischen der ersten und zweiten Episode einer Serie verzeichnete. Mit Folge drei erreichte die Serie dann 6,4 Millionen Zuschauer.