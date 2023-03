Garten, Welpen, Abnehmen - Die Tages-Quoten-Erfolge

Quotennews

Mit Blick auf die jeweiligen Primetimes ergeben sich Tag für Tag Spitzenwerte - doch auch vor der 20:15 Uhr-Marke zeigen sich enorm starke Formate!

Die absoluten Vorabend-Sieger des gestrigen Sonntags sind RTL und Sat.1 . Bereits ab 17:00 Uhr können beide Sender ein Format präsentieren, das teilweise Primetime-Programmierungen anderer Sender überschattet. Den Beginn macht RTL um 17:00 Uhr mit. Die Hunde-Show kämpft sich seit dem 19. Februar mit jeweils deutlich mehr als einer Million Zuschauer durch den RTL-Vorabend. Gestern kamen 1,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zusammen, der Marktanteil lag bei guten 8,2 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen markierte mit 0,37 Millionen Umworbenen stolze 10,3 Prozent.Marginal dahinter platzierte sich Sat.1 mitab 17:10 Uhr. Die Abnehm-Show kam auf 1,34 Millionen Zuschauer und damit ordentliche 6,4 Prozent am TV-Markt. Bei der bunten Kugel scheiterte sie Show knapp an der 10-Prozent-Marke am Markt der Zielgruppe, hier waren 0,39 Millionen Werberelevante für 9,3 Prozent Anteil am Markt verantwortlich. Doch auch hier kann der Sender auf sich stolz sein, seit dem 05. Februar läuft die neue Staffel im Sonntag-Vorabend-Programm und jede Platzierung lag bei mehr als einer Million Zuschauern.Während RTL und Sat.1 mit den erwähnten Programmierungen die eigene Primetime nicht überschatten konnten, nimmt diese Hürdemit Leichtigkeit. Im direkten Vorlauf zuholt das Garten-Format ab 19:15 Uhr stolze 1,53 Millionen Zuschauer, die Primetime selbst schrumpfte dann auf 1,17 Millionen. Immerhin schaffte Mälzer die bessere Zielgruppen-Leistung, denn «Ab ins Beet!» kam lediglich auf 0,44 Millionen Umworbene, der Koch-Abend holte sich dann 0,48 Millionen. Die Marktanteile der Vorabend-Show lagen bei 6,0 und 8,0 Prozent - Tim Mälzer im Duell mit Philipp Vogel holte sich 4,9 und 8,2 Prozent.