NBC startet «People's Choice Country Awards» an

US-Fernsehen

Die neue Veranstaltung, in der die Country-Musik geehrt wird, soll im September losgehen.

Die «People's Choice Awards» expandieren mit der Ankündigung der allerersten, die im September auf NBC und Peacock live von der weltberühmten Grand Ole Opry Bühne in Nashville übertragen werden. Die zweistündige Sendung wird die enge Verbindung zwischen der Country-Musik und der Opry anhand von Chartstürmern, genreübergreifenden Kollaborationen, legendären Hommagen und Überraschungsmomenten, die sich regelmäßig auf der legendären Bühne abspielen, aufzeigen.Die «People's Choice Country Awards» sind die einzige Preisverleihung für die Menschen und von den Menschen und zeichnen das Größte und Beste aus, was die Country-Musik zu bieten hat, ausgewählt von den Fans in verschiedenen Kategorien. Während der Preisverleihung werden auch mehrere Ehrenpreise verliehen. Die Show wird auf sozialen Plattformen mit All-Access Live die Fans zu Hause hinter die Kulissen bringen und die beliebtesten Country-Stars interaktiv mit ihren größten Fans verbinden.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Grand Ole Opry, um die größte Country-Musik-Veranstaltung des Jahres nach Nashville zu bringen", sagte Cassandra Tryon, Senior Vice President, Live Events, NBCUniversal Television & Streaming. "Country-Fans sind leidenschaftlich für ihre Musik und es gibt keinen besseren Ort für dieses Ereignis als die größte Bühne der Country-Musik." Produziert wird die Sendung von Den of Thieves mit Jesse Ignjatovic, Evan Prager und Barb Bialkowski als Executive Producers.