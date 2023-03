«Blindspotting» kehrt am 14. April zurück

US-Fernsehen

Die Premiere erfolgt bereits um Mitternacht auf der hauseigenen Streaming-App und den Starz-Streamingdiensten.

STARZ enthüllte den Trailer und die Eckdaten der zweiten Staffel der halbstündigen Comedyserie, die am Freitag, den 14. April um Mitternacht auf der STARZ-App, allen STARZ-Streaming- und On-Demand-Plattformen in den USA und Kanada mit einer speziellen Premiere von zwei Episoden zurückkehrt. Im linearen Fernsehen wird sie um 21:00 Uhr auf STARZ in den USA und Kanada ausgestrahlt, unmittelbar gefolgt von Folge zwei um 21:30 Uhr.«Blindspotting» wurde von Rafael Casal und Daveed Diggs gemeinsam entwickelt. Casal spielt auch die Hauptrolle in der Serie an der Seite von Emmy-Gewinnerin Jasmine Cephas Jones und Academy Award-Gewinnerin Helen Hunt. Der neue Trailer bringt die Zuschauer zurück nach Oakland, Kalifornien, wo Ashley (Jones) mit gemischtem Erfolg versucht, sich an ihre "neue Normalität" zu gewöhnen, indem sie ihren Sohn Sean (Atticus Woodward) allein großzieht, während Miles (Casal), ihr 12-jähriger Partner und neuer Ehemann, im Gefängnis von San Quentin einsitzt. Die zweite Staffel behält einen unbeschwerten und lustigen Ton bei, während sie gleichzeitig komplexe Themen mit einer komödiantischen und innovativen Wendung angeht und die urkomischen Streiche beleuchtet, in die Ashley und ihre Familie geraten, während sie versucht, das verrückte Chaos ihres Lebens in der Bay Area zu bewältigen.Casal und Diggs sind nicht nur Co-Kreatoren der Serie, sondern auch ausführende Produzenten und Autoren, wobei Casal auch als Showrunner und Regisseur von vier Episoden fungiert. Jess Wu Calder und Keith Calder von Snoot Entertainment («One Night In Miami», «Anomalisa»), Emily Gerson Saines, Ken Lee und Tim Palen fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, wobei Wu Calder bei zwei Episoden der zweiten Staffel auch Regie führt. Kathryn Tyus-Adair, Senior Vice President of Original Programming, ist die ausführende Produzentin, die «Blindspotting» im Namen von STARZ betreut. Claire Wendlandt ist die ausführende Produzentin für die Serie im Auftrag von Lionsgate.