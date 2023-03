Bob Iger bleibt bei Disney+ optimistisch

Vermischtes

Bei einer Konferenz sprach er davon, dass man sich den Zukauf von Hulu stark überlegen werde.

Bob Iger, seit gut drei Monaten CEO von Disney, sprach über wichtige organisatorische Veränderungen, die er im Unternehmen vorgenommen hat – und seinen Optimismus, Streaming, insbesondere Disney+ , zu einem profitablen Teil des Imperiums zu machen. "Ich bin generell optimistisch, was Streaming als großartiges Angebot für den Verbraucher und als wirklich robuste Plattform für die Bereitstellung hochwertiger Inhalte angeht", sagte Iger am Donnerstag auf der 2023 Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference in San Francisco. Später sagte er: "Letztendlich denke ich, dass alles auf Streaming umgestellt wird", einschließlich (wie er schon früher gesagt hat) ESPN als Direktangebot für den Verbraucher.Aber, so Iger, "wir müssen unsere Kosten besser rationalisieren" und "natürlich müssen wir mehr Abonnenten anziehen". Außerdem, so Iger, brauche Disney+ eine "Preisstrategie, die Sinn macht. In unserem Eifer, die Zahl der weltweiten Abonnenten zu erhöhen, haben wir uns bei unserer Preisstrategie vertan, und wir fangen jetzt an, mehr darüber zu erfahren und sie entsprechend anzupassen." Iger sagte auch, dass Disney insgesamt eine "Diskrepanz" zwischen den Ausgaben für Inhalte und der Art und Weise, wie diese monetarisiert werden, habe – und dass das Unternehmen bei Investitionen in Inhalte "umsichtiger" werden müsse, da die Produktionskosten in die Höhe geschnellt seien.Igers Äußerungen über die Preisgestaltung von Disney+ zeigen, dass das Unternehmen glaubt, noch Spielraum für Gebührenerhöhungen zu haben, selbst nachdem die werbefreie Stufe des Streamers im Dezember in den USA von 7,99 auf 10,99 Dollar pro Monat erhöht wurde. Auf Disneys Telefonkonferenz am 8. Februar stellte Iger fest, dass wir trotz der Preiserhöhung für das Kernpaket "nur einen minimalen Verlust an Abonnenten erlitten haben... das sagt uns etwas."Bezüglich des Schicksals von Hulu wiederholte Iger, dass das Unternehmen weiterhin prüft, ob Disney versuchen wird, den 33-prozentigen Anteil von Comcast an Hulu aufzukaufen oder ob es sich aus dem Streamer zurückziehen wird. "Wir untersuchen das Geschäft wirklich sehr, sehr sorgfältig", sagte er. Er bezeichnete Hulu als eine „solide Plattform" mit starken Originalprogrammen und Bibliotheksinhalten, die auch für Werbekunden sehr attraktiv ist. "Aber das Umfeld ist im Moment sehr, sehr schwierig, und bevor wir große Entscheidungen über unser Investitionsniveau und unser Engagement in diesem Geschäft treffen, wollen wir verstehen, wohin es gehen könnte", sagte Iger.