Aus «Creed» soll ein Film- und Serienuniversum werden

US-Fernsehen

Michael B. Jordan sieht große Chancen, dass Amazon der Vertriebspartner wird.

Nach dem Erfolg von MGMsbefinden sich Michael B. Jordan und Amazon in Gesprächen über ein Film- und TV-Universum, das die «Creed»-Boxerwelt erweitert. Es gibt kaum Details darüber, welche Projekte diskutiert werden, aber Quellen sagen, dass die Gespräche im Gange seien, um die Möglichkeiten zu erkunden, den Erfolg des MGM-Film-Franchise auf Prime Video zu nutzen, nachdem Amazon MGM übernommen hatte.«Creed III» hat mit einem beeindruckenden Einspielergebnis von 58,7 Millionen Dollar einen neuen Franchise-Rekord geschafft und den zweimaligen Champion «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» entthront. Der Film startete international mit 41,8 Millionen Dollar und hat damit weltweit 100,5 Millionen Dollar eingespielt.Jordan spielt in dem Film die Rolle des Schwergewichtschampions Adonis Creed, Sohn der Boxlegende Apollo Creed, an der Seite von Jonathan Majors als sein Freund aus Kindertagen, der zum Rivalen wird. Es ist der erste Teil der langjährigen Serie ohne Sylvester Stallone, der die Rolle des Rocky Balboa verkörperte und in den Spin-offs als Mentor von Adonis zurückkehrte. Seine Abwesenheit scheint sich nicht auf die Kartenverkäufe auszuwirken.