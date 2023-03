«Batman: Caped Crusader» wandert zu Amazon

US-Fernsehen

Da HBO Max sparen muss, wurde das Projekt von J. J. Abrams an den Konkurrenten verkauft.

Die Zeichentrickserievon J.J. Abrams und Matt Reeves wurde von Amazon übernommen, nachdem sie bei HBO Max eingestellt wurde. Der Streaming-Anbieter hat zwei Staffeln des Zeichentrickfilms bestellt, der als "eine Neuinterpretation der Batman-Mythologie durch die visionäre Linse" der ausführenden Produzenten Abrams, Reeves und Bruce Timm beschrieben wird.«Batman: Caped Crusader» wurde im Mai 2021 bei HBO Max als Serie bestellt. Im August 2022 wurde die Serie zusammen mit fünf anderen geplanten Zeichentrickserien auf dem von Warner Bros. Discovery betriebenen Streamer eingestellt, darunter «Merry Little Batman», «The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie», «Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical», «Did I Do That to the Holidays» und «The Amazing World of Gumball».Das neue Projekt soll auf «Batman: The Animated Series» aufbauen, die von Timm mitgestaltet wurde und von 1992 bis 1995 85 Folgen lang auf Fox Kids ausgestrahlt wurde. In der Beschreibung der Serie heißt es: "Unter Verwendung modernster Animationstechniken wird diese starke kreative Partnerschaft Batman und seine ikonische Schurkengalerie mit ausgefeilten Geschichten, nuancierten Charakteren und intensiven Actionsequenzen, die alle in einer visuell beeindruckenden Welt starten, erneut neu erfinden."