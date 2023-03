Sat.1 Gold holt «Baywatch» ins Programm

TV-News

Ab April strahlt der Spartensender die 90er-Jahre-Serie im werktäglichen Nachmittagsprogramm aus. Dafür bricht man «Diagnose: Mord» Mitten in der zweiten Staffel ab.

Fans etlicher Serien fast vergangener Tage sind bei Sat.1 Gold bestens aufgehoben, denn das Daytime-Programm besteht aus Titeln wieoder. Täglich ist um 15:30 Uhr auchaus den 90er-Jahren zu sehen – jedenfalls im März. Denn wie Sat.1 Gold nun angekündigt hat, wird der Spartensender ab dem 3. April von montags bis freitagsum 15:30 Uhr zeigen. «Diagnose: Mord» wird damit nach der Doppelfolge „Wer zuletzt lacht…“ Mitten in der zweiten Staffel abgebrochen.Derzeit ist die «Baywatch» -Serie noch beim RTL-Sender Nitro in den frühen Morgenstunden am Samstag und Sonntag beheimatet. Am 26. März läuft dort aber das Finale der sechsten Staffel, danach endet der Lauf von David Hasselhoff, Pamela Anderson und Co., ab dem 1. April übernimmtden Sendeplatz.Für David Hasselhoff ist das Feilschen der deutschen TV-Sender um seine Kult-Serie dieser Tage eine der wenigen guten Nachrichten, nachdem er kürzlich seine Tour absagen musste. „Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt“, wie er seine Fans wissen ließ. Die "Party your Hasselhoff"-Tour sollten den Sänger und Schauspieler vom 15. März bis 1. April durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. Bleibt zu hoffen, dass Hasselhoff schnell wieder genesen kann und er sich selbst ab 3. April am Strand von Malibu bewundern kann.