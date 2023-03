«Wir sind die Meiers»: ZDF dreht neue Sketch-Comedy

TV-News

Hinter der achtteiligen Serie steht «Ladykracher»- und «Pastewka»-Autor Chris Geletneky.

Das ZDF hat bekannt gegeben, dass man derzeit an der Sketch-Comedyarbeitet, deren Dreharbeiten in Köln und Umgebung bereits seit Anfang des Monats andauern. Geplant sind acht Episoden mit einer Laufzeit von jeweils einer knappen halben Stunde, die bis Mitte April im Kasten sein sollen. Mit der Sendung, in der die Mehrgenerationen-Familie Meier im Mittelpunkt steht, möchte das ZDF zeigen, „was Deutschland im Jahr 2023 bewegt, auf die Palme oder zum Lachen bringt“, wie es in der Ankündigung heißt. Die Sketche widmen sich dem Zeitgeist durch den Blickwinkel eines Ensembles wiederkehrender Charaktere.Vor der Kamera stehen Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Bettina Lamprecht, Holger Stockhaus, Simon Pearce, Jasmin Schwiers, Jürgen Tarrach, Claudia Rieschel, Lou Strenger, Leon Seidel, Lovena Börschmann Ziegler, Balthazar Zeibig und Maria Matschke Engel. Das Besondere: Jedes Ensemble-Mitglied spielt durch entsprechende maskentechnische Veränderung mehrere Meiers. Regie führen Lutz Heineking, jr. und Jan Markus Linhof. Als Showrunner und Headautor fungiert Chris Geletneky («Ladykracher», «Pastewka»), der zusammen mit Steffen Auer, Markus Barth, Johannes Berger, Andy Berger, Jana Fischer, Dominik Kuhn, Christin Nichols, Roland Slawik und Martin Waldmann die Drehbücher schrieb. Produzenten sind Peter Güde und Benjamin Seikel.«Wir sind die Meiers» ist eine Produktion von Bavaria Fiction und Gerda Film-Produktion und soll im Sommer 2023 im ZDF-Hauptprogramm gesendet werden. Dann erwartete das Publikum eine „wilde Mischung aus Themen, absurden Situationen und Charakteren – wie auf jeder Familienfeier. Nur noch absurder und lustiger“, wie das ZDF verspricht. Während die Enkelin ihr neustes ASMR-Video im Kinderzimmer produziert, brettert die Oma auf ihrem E-Bike in die nächste Radarfalle. Der Vater ist damit beschäftigt, seine Verfehlungen als Mitglied des Bundestages zu rechtfertigen und die Mutter, Saunameisterin aus Leidenschaft, plant den nächsten Eventaufguss und empfängt nebenher die neueste Nachricht ihres Bruders von der ISS.