Wiedenfels: Wir fangen gerade erst an zu expandieren

Kino-News

Der Finanzchef von Warner Bros. Discovery bestätigte, dass das Unternehmen seine Franchises vergrößern möchte.

Warner Bros. Discovery ist fest entschlossen, in naher Zukunft so viel wie möglich von seinen großen Warner-Bros.-Marken zu verwerten, sei es durch das bevorstehende neu gestaltete DC-Universum, die neu angekündigten «Der Herr der Ringe»-Filme oder weitere Projekte, die auf J.K. Rowlings «Harry Potter»-Franchise basieren, angesichts des Erfolgs des Videospiels «Hogwarts Legacy»."DC ist eine enorme Chance, und mit dem Führungsteam, Peter [Safran] und James [Gunn], sind jetzt zwei wichtige Bausteine vorhanden, und James atmet Comics im Grunde schon so lange, wie er lebt", sagte Gunnar Wiedenfels, CFO von Warner Bros. Discovery, am Mittwoch während einer Diskussionsrunde auf der Investorenkonferenz von Morgan Stanley. "Er ist ein großer kreativer Kopf. Und der zweite Baustein ist der One-Company-Ansatz, denn ich denke, man kann ein Franchise nur managen, wenn alles koordiniert ist und das Team extrem gut zusammenarbeitet. Es gibt ein enormes Maß an Zusammenarbeit und gemeinsamer Entscheidungsfindung darüber, was im gesamten Franchise-Unternehmen Hand in Hand gehen soll.Aber DC ist nicht die einzige Welt, die Warner Bros. gehört und aus der die WBD-Führung Kapital schlagen möchte: "Nehmen Sie «Harry Potter» als Beispiel, die Welt der Zauberer. Die Tatsache, dass wir mit dem Start von «Hogwarts Legacy» zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Films einen so großen Erfolg haben, zeigt, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wir gerade erst anfangen, diese zu erweitern", sagte Wiedenfels. „Wir haben die neue «Harry Potter»-Tour, die Mitte des Jahres in Tokio stattfinden wird. Langer Rede kurzer Sinn: Ich denke, dass dieser Ansatz eines einzigen Unternehmens, eine großartige Führung in den einzelnen Geschäftseinheiten, aber ein koordiniertes Franchise-Management wahrscheinlich eine der größten Chancen für das Unternehmen ist."