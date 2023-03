«Der Schwarm» ist auch am Ende ein Erfolg

Quotennews

Am Nachmittag überzeugte die Biathlon-Übertragung aus Schweden, «maybrit illner» lief weiterhin mau.

Das Zweite Deutsche Fernsehen sendete um 13.15 Uhr eine weitere Übertragung des Biathlon-Weltcups. Bevor nächste Woche nach dem Wettkampf in Oslo die Sieger gekürt werden, standen diese Woche in Schweden drei Wettkämpfe an. Die 15 Kilometer der Frauen sahen 1,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 20,3 Prozent. Mit nur 0,16 Millionen jungen Leuten verbuchte man tolle 10,9 Prozent. Die Männer machten sich um 16.15 Uhr zum 20 Kilometer im Einzel auf, die Übertragung aus Östersund erreichte 2,74 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 20,8 Prozent Marktanteil. Den Sieg des Deutschen Benedikt Doll sahen 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde mit 10,5 Prozent beziffert.Die letzten beiden-Episoden standen um 20.15 Uhr auf dem Programmplan. Die Event-Serie holte am Montag 6,82 Millionen, am Dienstag 5,37 Millionen, am Mittwoch 4,56 Millionen und am letzten Tag 4,58 Millionen. Es ist nicht überliefert, wie viele Menschen die Serie abbrachen oder zwischenzeitlich in die ZDFmediathek wechselten und dort die Folgen vorab sahen. Der Marktanteil im linearen Fernsehen wurde mit 16,4 Prozent beziffert. Es waren 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, sodass ein Marktanteil von 7,8 Prozent erreicht wurde.Nach dem(3,80 Millionen) diskutierteunter anderem mit Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) und Norbert Röttgen (CDU) über „Spielball der Weltmächte – Kommt die Ukraine-Hilfe zu spät?>>. Das Thema erreichte 2,19 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte 12,0 Prozent Marktanteil. 0,19 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil wurde mit mauen 4,2 Prozent beziffert. Die Talkshowsahen 1,28 Millionen (12,4 Prozent), bei den jungen Menschen erreichte die Sendung mit Bundesminister a.D. Thomas de Maizière, Journalist Sascha Lobo, Ethikerin Alena Buyx und Pädagoge Bob Blume sogar 7,4 Prozent.