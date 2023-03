David Chase hat eine neue Serien-Idee

US-Fernsehen

Der «Sopranos»-Schöpfer hat für Disneys FX ein neues Skript parat, über das noch sehr wenig bekannt ist.

David Chase und Hannah Fidell arbeiten gemeinsam an einer neuen Serie bei FX, für die der Sender eine Pilotzusage erteilt hat. Laut FX basiert die noch unbetitelte Serie auf einem bisher unproduzierten Drehbuch von Chase, für das Fidell eine zeitgenössische Version geschrieben hat. Über weitere Details der Handlung wurde Stillschweigen bewahrt.Chase und Fidell werden beide als Co-Autoren und Co-Schöpfer der Serie sowie als ausführende Produzenten genannt. Fidell wird beim Pilotfilm Regie führen. Nicole Lambert von Chase Films wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren, während FX Productions produziert. Fidell steht derzeit unter einem First-Look-Vertrag bei FX.Sollte das Projekt verwirklicht werden, wäre es Chases erste Fernsehserie seit «The Sopranos», dem bahnbrechenden Mafia-Drama von HBO, das er geschaffen hat. Die einflussreiche Serie gewann während ihrer Laufzeit 21 Emmys und gilt weithin als eine der besten Fernsehserien aller Zeiten. Zuletzt schrieb und produzierte Chase den «Sopranos»-Prequel-Film «The Many Saints of Newark».