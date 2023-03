Daniel Brühl wird Karl Lagerfeld

US-Fernsehen

Der deutsche Schauspieler hat sich der Disney+-Serie angeschlossen.

«Im Westen nichts Neues»-Star Daniel Brühl startet als verstorbener Modedesigner Karl Lagerfeld in, der erwarteten Disney+-Originalserie, die Gaumont («Lupin») derzeit produziert. Die Serie wird derzeit in Frankreich, Monaco und Italien gedreht.Die sechsteilige Serie wird den Aufstieg von Karl Lagerfeld in der Welt der Pariser Haute Couture der 1970er Jahre nachzeichnen. Im Jahr 1972 strebte der 38-jährige Karl Lagerfeld danach, der berühmteste französische Modedesigner zu werden, zu einer Zeit, als Yves Saint Laurent die Oberhand hatte. Lagerfeld wurde zum Chefdesigner und Kreativdirektor von Chanel, Fendi und seinem eigenen Label. Die Serie wird auch die Rivalität zwischen Lagerfeld und Yves Saint Laurents Partner Pierre Berge sowie seine Liebesgeschichte mit Jacques de Bascher beleuchten.Neben der Darstellung der Clan-Rivalitäten und der Ego-Kämpfe in der Welt der Haute Couture wird die Serie auch die epischen Partys und die Dekadenz, die tragischen Liebesaffären und die Freundschaften zeigen, die Lagerfelds Leben geprägt haben. Jérôme Salle, der bekannte französische Regisseur wird als "künstlerischer Kopf" hinter der Serie stehen und bei den Episoden 1, 2 und 6 Regie führen, während die aufstrebende Regisseurin Audrey Estrougo die anderen drei Folgen inszenieren wird.