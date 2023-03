Julianne Moore und Sydney Sweeney arbeiten an einem neuen Apple-Film

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt für den iPhone-Konzern stehen die Verantwortlichen von «Mare of Easttown».

«Mare of Easttown»-Schöpfer Brad Ingelsby hat ein neues Projekt an Land gezogen. Der Drehbuchautor und Produzent hat den neuen Spielfilmin den Apple Studios gestartet und Julianne Moore und Sydney Sweeney als seine Stars engagiert.In «Echo Valley» spielt Oscar-Preisträgerin Moore die Rolle der Kate Garrett, einer Frau, die eine persönliche Tragödie hinter sich hat und ihre Tage mit dem Unterbringen und Trainieren von Pferden auf der abgelegenen und malerischen Echo Valley Farm verbringt. Eines Nachts steht ihre eigensinnige Tochter Claire (die Emmy-nominierte Hitzköpfige Sweeney) verängstigt, zitternd und mit dem Blut eines anderen Menschen bedeckt vor ihrer Tür. Von dieser einfachen Prämisse ausgehend, entwickelt sich «Echo Valley» zu einem herzzerreißenden Thriller darüber, wie weit eine Mutter gehen würde, um ihr Kind zu retten.Der BAFTA-Preisträger Michael Pearce («Beast», «Encounter») wird nach Ingelsbys Originaldrehbuch Regie führen. Das Projekt wird von Ingelsby, Ridley Scott und Michael Pruss von Scott Free und Kevin Walsh für The Walsh Company («House of Gucci», «Manchester By The Sea») im Rahmen seines mehrjährigen Apple TV+-Produktionsvertrags produziert. Pruss und Ingelsby haben das Drehbuch gemeinsam entwickelt. Der Film wird von Scott Greenberg, Rebecca Feuer und Nicole Jordan-Webber (Scott Free) produziert. Erika Olde und Sam Roseme werden über Black Bicycle Entertainment ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Tanja Tawadjoh wird als Koproduzentin fungieren. Die Produktion wird voraussichtlich diesen Sommer beginnen.