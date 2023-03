3,96 Millionen Zuschauer verabschiedeten sich von Natalia Yegorova

Quotennews

Am Freitagabend war die RTL-Show «Let’s Dance» das erfolgreichste Programm in der Zielgruppe.

Für den Fernsehsender RTL ist die Unterhaltungsshoweine sichere Bank. Die Kennenlern-Show plus Folge eins und zwei sahen jeweils rund vier Millionen Fernsehzuschauer. In den vergangenen beiden Wochen mussten sich die Zuschauer von Alex Mariah Peter und dem Comedian Abdelkarim verabschiedeten, in dieser Woche traf es Singer/Songwriter und Botschafterin Natalia Yegorova, die mit Andrzej Cibis einen Tango aufs Parkett legte, der von der Jury mit 19 Punkten bedacht wurde.3,96 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten ein, um auch die Tochter von Boris Becker, Anna Ermakova, zu sehen, wie sie mit Valentin Lusin für ihren Slowfox die Höchstpunktzahl von 30 Punkten erhielt. Die Sendung mit Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi verbuchte 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Werberelevanten holten Victoria Swarovski und Daniel Hartwich 1,11 Millionen Zuschauer ab, in der Vorwoche waren es 1,05 Millionen. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg um satte vier Prozentpunkte auf spitzenmäßige 21,2 Prozent.Kurz nach Mitternacht meldete sich wieder Frauke Ludowig mit einem. Die vierte Ausgabe war erneut ein riesiger Erfolg. Die knapp 30-minütige Nachberichterstattung verzeichnete 1,95 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte RTL herausragende 18,2 Prozent. Bei den Werberelevanten blieben 0,47 Millionen Zuseher bis 0:33 Uhr wach, das bedeutete fabelhafte 16,3 Prozent.Dasverbuchte 1,04 Millionen Zuschauer, die Sendung mit Christoph Hoffmann markierte damit 13,1 Prozent Marktanteil. Das halbstündige Nachrichtenmagazin aus Köln sorgte für 0,22 Millionen umworbene Zuseher und 10,3 Prozent. Mitschlugen sich 0,35 Millionen Zuseher die Nacht um die Ohren, die Produktion aus dem Jahr 2020 brachte noch solide 7,1 Prozent bei allen und maue 7,5 Prozent beim jungen Publikum.