Endspiel des «Alten» startet vor 5,33 Millionen

Quotennews

Der Fernsehsender aus Mainz holte am Freitagabend wieder tolle Reichweiten. Auf eine neue Folge von Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» mussten die Zuschauer aber verzichten. Stattdessen gab es eine Wiederholung.

Das ZDF startete am Freitag, den 10. März 2023, die Ausstrahlung von. Die bislang letzte neue Episode wurde im Mai 2022 gesendet. Der Staffelauftakt „Helden von Nebenan“, in der Jan-Gregor Kremp die Hauptrolle hatte, verbuchte am Freitagabend 5,33 Millionen Fernsehzuschauer. Die Produktion von Marcus Ulbrich sicherte sich starke 19,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit dem Drehbuch von Arne Laser 0,36 Millionen generiert, der Marktanteil belief sich auf verhältnismäßig schwache 6,1 Prozent. Im vergangenen Jahr brachte es «Der Alte» regelmäßig auf über sieben Prozent Marktanteil.Die-Folge „Hör mir zu“ wollten im Anschluss ab 21:15 Uhr 4,37 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil wurde mit 16,4 Prozent beziffert. Das Buch von Markus Hoffmann und Uwe Kossmann sicherte sich 0,32 Millionen junge Menschen, die Regiearbeit von Ann-Kristin Knubben fuhr 5,3 Prozent. Das, das zwischen 21.59 und 22.28 Uhr berichtete, kam auf 3,04 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent. Aus der Gruppe der jungen Leute waren 0,38 Millionen anwesend, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent.Eine neue Ausgabe derbrachte dem Zweiten im Anschluss 3,79 Millionen Zuschauer, die Scherze von Oliver Welke und dessen Team generierten tolle 17,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen saßen 0,78 Millionen vor den Fernsehschirmen, die Produktion aus Köln kam auf 14,4 Prozent. Und das? Das wurde aus Pietätsgründen aufgrund des Hamburger Attentats aus dem Programm genommen. Die Aufzeichnung fand vor der Bluttat am Donnerstag statt. Stattdessen schickte das ZDF eine alte Ausgabe über den Sender. Das Musical „Der Eierwurf von Halle“ war für 1,35 Millionen Fernsehzuschauer interessant, der Marktanteil wurde mit 7,5 Prozent beziffert. Das Programm mit zahlreichen Gastdarstellern sahen 0,39 Millionen Jüngere, der Marktanteil betrug gute 8,6 Prozent.