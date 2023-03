Ralf Ludwig wird neuer MDR-Intendant

Köpfe

Der bisherige Verwaltungsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks wurde im ersten Wahlgang gewählt und folgt auf Karola Wille.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) bekommt zum 1. November einen neuen Intendanten. Der MDR-Rundfunkrat hat am Montag den bisherigen MDR-Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig im ersten Wahlgang gewählt. 33 Räte entfielen auf Ludwig, bei zwölf Gegenstimmen und drei Enthaltungen, damit sicherte er sich knapp die nötige Zweidrittelmehrheit. Er folgt damit auf die bisherige Intendantin Karola Wille, die nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl antrat. Sie bekleidete das Amt im November 2011.Ludwigs Ziel sei nun ausgewogenes Verhältnis von linearen und Online-Angeboten herzustellen, wie der MDR am Montag berichtet. Ludwig wolle die Akzeptanz des Senders in der Bevölkerung verbessern, „Vertrauen der Menschen in die Berichterstattung zu stärken und verlorenes zurückzuholen“, wie er von seinem Sender kurz vor der Wahl zitiert wurde.Eine rund 69-prozentige Zustimmung ist angesichts der Tatsache, dass Ludwig der einzige vom MDR-Verwaltungsrat vorgeschlagene Kandidat war, kein überschwängliches Ergebnis. Ludwig ist seit Ende 2015 Verwaltungsdirektor beim MDR und war Anfang Dezember 2020 für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler kam 1999 zum öffentlich-rechtlichen Sender und war zunächst als 1. Sachbearbeiter, anschließend als Referent des Verwaltungsdirektors tätig. Seit Januar 2002 übte er das Amt des Hauptabteilungsleiters Finanzen aus, ehe er zum Verwaltungsdirektor aufstieg. Ralf Ludwig wurde 1968 in Borna bei Leipzig geboren.