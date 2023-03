Quotencheck

Frank Rosin bespielt einmal mehr den Donnerstagabend von Kabel Eins. Diesmal bekam er Unterstützung von Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş.

Frank Rosin ist aus dem Programm von Kabel Eins nicht mehr wegzudenken. Neben seinem wiederkehrenden Format «Rosins Restaurants» setzt er für den Unterföhringer Privatsender immer wieder neue Sendungskonzepte um. Im vergangenen Jahr startete man die teils sehr umstrittene Reihe «Rosins Heldenküche», die nach solidem Start zwischenzeitlich auf weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel.In diesem Jahr setzte Kabel Eins im Januar auf Rosins bewährte Doku-Soap-Serie, mit der die orangene Eins auf bis zu 5,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam. Erst im Februar probierte sich der Sender an einer Adaption der ITV-Sendung «Gordon Ramsays kulinarischer Roadtrip», bei der Gordon Ramsay, Gino D’Acampo und Fred Sirieix in der ersten Staffel durch Europa, später durch die die USA reisten. Frank Rosins Reiseziel waren dagegen von Anfang an die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Wettstreiter bekam er Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş zur Seite gestellt. Die Premiere vonverlief sehr erfolgreich.Am 9. Februar schalteten 1,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass der Marktanteil auf tolle 3,7 Prozent beziffert wurde. In der Zielgruppe interessierten sich 0,47 Millionen für den Halt in Kalifornien. Der Marktanteil lag bei fabelhaften 7,9 Prozent. Die Roadtrip brachte das Trio in der zweiten Woche in die Wüstenstaaten Arizona und Nevada. Nach der anfänglichen Neugierde blieben noch 0,85 Millionen dran. Im Gegenprogramm von ProSieben startete an jenem Abend die neue «Germany’s Next Topmodel»-Staffel, die wohl den ein oder anderen Zuschauer kostete. Der Marktanteil von Kabel Eins lag aber noch immer bei annehmbaren 3,0 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,37 Millionen Umworbene weiterhin gute 5,7 Prozent.Die Episode aus Texas am 23. Februar sorgte für eine nahezu konstante Reichweite von 0,84 Millionen Zuschauern, erneut wurden 3,0 Prozent ausgewiesen. Auch in der Zielgruppe blieb die Sehbeteiligung mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen unverändert. Der Marktanteil stieg minimal auf 5,8 Prozent. Das Staffelfinale aus Florida bescherte Kabel Eins Marktanteile von 3,1 Prozent bei allen und 7,0 Prozent bei den Jüngeren. Die Reichweite blieb mit 0,82 Millionen Zuschauern erneut sehr stabil. Aus der Zielgruppe stammten diesmal 0,42 Millionen jüngere Seher.«Roadtrip Amerika» war ein voller Erfolg für Kabel Eins. Im Schnitt schalteten 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass ein Marktanteil von 3,2 Prozent heraussprang. Mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren durchschnittlich 6,6 Prozentpunkte drin. Eine zweite Staffel sollte angesichts dieser Zahlen reine Formsache sein. Frank Rosin dürfte mit Sicherheit bereit für ein weiteres Abenteuer sein.