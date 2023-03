Michael Wendler steht für RTLZWEI vor der Kamera

TV-News

Der einstige Schlagerstar gewährt Einblicke in die Schwangerschaft seiner Frau Laura Müller. Die Doku-Soap soll noch in diesem Jahr laufen.

Es ist verhältnismäßig ruhig um den einstigen Schlagerstar und Ex-«DSDS»-Juror Michael Wendler geworden, nachdem er in die USA ausgewandert war und sich Verschwörungstheorien hingegeben hatte. Zuletzt hat er die Schließung seines umstrittenen Telegram-Kanals angekündigt, um nur kurze Zeit später sein Comeback vor den Fernseh-Kameras anzukündigen. Wie RTLZWEI am Dienstagmittag bestätigte, wird der Privatsender eine Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller drehen, die das Paar während Müllers Schwangerschaft begleitet.RTLZWEI verspricht eine sechsteilige Serie mit „intimen Einblicken“ in das Leben der Wahl-Amerikaner. Gezeigt werden soll alles vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf, inklusive der Geburt als Staffel-Highlight. Das Kind soll in diesem Sommer das Licht der Welt erblicken, die Ausstrahlung ist noch für dieses Jahr geplant. Produziert wird das neue Format von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany.Michael Wendler lässt sich in der Mitteilung so zitieren: „Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an. Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten.“