Oscar Isaac steigt bei «Helltown» ein

US-Fernsehen

Der Schauspieler könnte die Rolle des Kurt Vonnegut übernehmen.

Oscar Isaac ist in Gesprächen, um die Hauptrolle in der Seriezu übernehmen, heißt es. Die Serie befindet sich derzeit bei Amazon in der Entwicklung. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Casey Sherman und wird von «Severance»-Mitautor Mohamad El Masri produziert, der auch als Showrunner und Autor fungieren wird. Der Regisseur von «Im Westen nichts Neues», Edward Berger, wird die Serie inszenieren und produzieren.Laut der Beschreibung folgt der einstündige, achtteilige Krimi dem Leben von Kurt Vonnegut, bevor er der Welt als berühmter Autor bekannt wurde. Auf Amazon heißt es: "1969 war Kurt ein erfolgloser Romanautor und Autoverkäufer, der mit seiner Frau und seinen fünf Kindern auf Cape Cod lebte. Als zwei Frauen verschwinden und später ermordet unter den Sanddünen am Rande von Provincetown entdeckt werden, wird Kurt besessen und verwickelt in die erschreckende Jagd nach einem Serienmörder und geht eine gefährliche Verbindung mit dem Hauptverdächtigen ein."Robert Downey Jr. und Susan Downey werden zusammen mit Amanda Burrell über ihr Unternehmen Team Downey produzieren. Oscar Isaac und Gena Konstantinakos fungieren als ausführende Produzenten für Mad Gene. Sherman wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Team Downey, Mad Gene und Amazon Studios sind die Studios hinter dieser Produktion.