Warner und Prime Video enthüllen Pass

Die zwei Unternehmen haben sich in Frankreich zusammengeschlossen, um mehr Umsatz zu generieren.

Warner Bros. Discovery und Amazon Prime Video haben den Starttermin und die Preise für ihr "Warner Pass"-Angebot in Frankreich auf den 16. März gesetzt. Zum Preis von 9,99 Euro pro Monat wird das Angebot exklusiv auf den Amazon-Prime-Video-Kanälen in Frankreich verfügbar sein und alle HBO-Programme sowie zwölf Kanäle, darunter Warner TV, Eurosport Discovery Channel , Cartoon Network und CNN, sowie die dazugehörigen On-Demand-Dienste umfassen. Die Abonnenten können das Angebot bis zum 3. April 30 Tage lang kostenlos testen."Der Start von Warner Pass als exklusiver Prime-Video-Kanal in Frankreich ist der nächste Schritt auf unserem Weg, für unsere Kunden in Frankreich die beste Adresse für Geschichten, Premium-Unterhaltung und Sport zu werden", sagte Brigitte Ricou-Bellan, Prime Video Country Director in Frankreich. "Wir sind begeistert, dass wir unsere privilegierte Beziehung mit Warner ausbauen und gemeinsam das französische Publikum begeistern können", so Ricou-Bellan weiter.Pierre Branco, General Manager von Warner Bros. Discovery Frankreich, Benelux und Afrika, sagte: "Die Einführung des Warner Pass ist ein sehr wichtiges Ereignis für das französische Publikum, das endlich über ein einziges Abonnement zum Preis von 9,99 € (10,7 $) Zugang zu HBO und zum besten Angebot an Unterhaltungs- und Sportinhalten hat."