«The Woman King» darf nach China importiert werden

Warum der Streifen von TriStar Pictures erst so spät nach China kommen darf, ist unklar.

Der Filmvon TriStar Pictures hat die offizielle Genehmigung für den Kinostart auf dem chinesischen Festland erhalten. Er wird voraussichtlich am 14. April in die Kinos kommen. Der Fantasy-Actionfilm mit Viola Davis in der Hauptrolle hatte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival im September letzten Jahres und wurde kurz darauf in den USA und international in den Handel gebracht.Der Film hat weltweit 97,2 Millionen Dollar eingespielt, davon 29,9 Millionen Dollar auf den internationalen Märkten und 67,3 Millionen Dollar in Nordamerika. Obwohl die Veröffentlichung in China deutlich später erfolgt als im Rest der Welt, was den Film möglicherweise der Online-Piraterie öffnet, wurde der Starttermin von den chinesischen Behörden mit einer Vorankündigung von etwa fünf Wochen mitgeteilt. Das ist mehr als viele Hollywood-Filme in China erhalten haben und gibt den lokalen Marketing-Teams eine angemessene Chance, den Kinostart des Films zu bewerben.Nach einer Dürreperiode im Jahr 2022 und einem inoffiziellen Verbot von Filmen der Marke Marvel, das von Mitte 2019 bis Anfang 2023 galt, kehren Hollywood-Filme in die chinesischen Kinos zurück. «The Woman King» ist die Geschichte der Agojie, einer rein weiblichen Einheit von Kriegern, die das afrikanische Königreich Dahomey in den 1800er Jahren mit ihren Fähigkeiten und ihrer Wildheit beschützten. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und folgt der emotionalen, epischen Reise von General Nanisca (Davis), die die nächste Generation von Rekruten ausbildet und sie auf den Kampf gegen einen Feind vorbereitet, der entschlossen ist, ihre Lebensweise zu zerstören.