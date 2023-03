Viaplay startet in Kanada

International

Das skandinavische Unternehmen schreitet mit seiner Internationalisierung voran.

Der größte Streamer der nordischen Region, Viaplay, hat sein Debüt in Kanada gegeben und setzt damit seine Expansion nach Nordamerika fort, nachdem er am 22. Februar in den USA gestartet war. Die Direct-to-Consumer-Plattform wirbt damit, die erste Plattform für Nordic Noir zu sein, ein Begriff, der das wachsende Subgenre skandinavischer Krimis, Thriller, düsterer Komödien und Young Adult-Angebote beschreibt.Viaplay, das in allen nordischen und baltischen Ländern verfügbar ist, hat in den letzten Monaten an Boden gewonnen und ist in Europa, Großbritannien und Australien expandiert. Im Februar meldete das Unternehmen einen Anstieg der Streaming-Abonnenten um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, eine Zahl, die mit dem Start in Nordamerika noch weiter ansteigen dürfte.Der Streamer plant außerdem noch in diesem Jahr die Premiere seiner ersten kanadischen Eigenproduktion, einer Biopic-Serie über den verstorbenen NHL-Nationalspieler Börje Salming. Die sechsteilige englischsprachige Serie befindet sich derzeit in Produktion und wird von Amir Chamdin («Partisan») entwickelt und inszeniert. Sie folgt der bahnbrechenden Reise des Spielers in den 1970er Jahren und zeigt Valter Skarsgård als Salming, Jason Priestley als Maple Leafs Talentscout Gerry McNamara und A.C. Peterson als den umstrittenen Leafs-Besitzer Harold Ballard."Als weltweiter Marktführer für nordische Originalinhalte und Schöpfer preisgekrönter internationaler Serien freuen wir uns, ein breit gefächertes Inhaltsangebot anbieten zu können, das von spannenden und fesselnden Dramen über faszinierende wahre Geschichten bis hin zu ausgefallenen Coming-of-Age-Serien reicht", so Vanda Rapti, Chief Commercial Officer der Viaplay Group, Nordamerika und Viaplay Select.