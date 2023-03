Anthony Anderson steigt bei «Public Defenders» ein

US-Fernsehen

In der neuen ABC-Comedy wird Liz Astrof als Showrunnerin arbeiten.

Anthony Anderson wird die Hauptrolle in der ABC-Pilotkomödieübernehmen. Darüber hinaus ist Liz Astrof als Showrunnerin an der Serie beteiligt, während Randall Einhorn die Regie übernimmt. Der Pilotfilm der Single-Camera-Serie, der ursprünglich im Januar von ABC übernommen wurde, stammt vom Autor Eddie Quintana.Die offizielle Beschreibung lautet wie folgt: "Vier unerfahrene Pflichtverteidiger, die bis zum Hals in Schulden stecken, arbeiten unermüdlich daran, ihre Klienten vor dem Gefängnis zu bewahren. Auf dem Weg dorthin müssen sie sich aufeinander verlassen, um ihre ersten Angeklagten, das absurde Gerichtssystem und den Kopierer, der immer klemmt, zu bewältigen."Anderson wird die Rolle des Marshall spielen, der als "immer wütend" beschrieben wird. Marshall ist Catherines kurz angebundener Chef. Unbeeindruckt von ihrem Widerwillen, ihre Klienten vor Gericht zu bringen, soll sie im Auftrag des strengen Marshalls Efren beschatten, ihren großspurigen, prozesswütigen Bürorivalen. Marshall hat schon alle Arten von Pflichtverteidigern in seinem Büro erlebt, und jetzt, da er stellvertretender Leiter ist, sieht er es als seine Aufgabe an, seine Stellvertreter zu knallharten Verteidigern zu machen. Marshalls harte Linie entpuppt sich als harte Liebe, da er sie zutiefst beschützt.