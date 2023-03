«Avatar: The Way of Water» kommt Ende März in den Handel

Kino-News

Das heißt allerdings noch nicht, dass der Kinofilm kostenfrei bei Disney+ angesehen werden kann.

James Camerons lang erwartete-Fortsetzung hat endlich ein Veröffentlichungsdatum für eine digitale Plattform gestartet. Das Sci-Fi-Epos wird ab dem 28. März im Handel erhältlich sein und startet auf Prime Video, Apple TV und anderen digitalen Verkaufsstellen. Die digitalen Ausgaben werden in 4K Ultra HD-Qualität mit Dolby Atmos-Audio verfügbar sein.Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung des Films wird «The Way of Water» mehr als drei Stunden zusätzlicher Bonusinhalte enthalten, die die Welt von Pandora und den einzigartigen Produktionsprozess des Films erforschen. Zu den Höhepunkten gehören ausführliche Einblicke in die Performance-Capture-Technologie, die Kultur der Na'vi, das Unterwasser-Ökosystem von Pandora, die Feinheiten des Sounddesigns, das Wētā FX-Team für visuelle Effekte, wiederkehrende Darsteller, neue Charaktere und ein Featurette über Spider (Jack Champion), den jungen Menschenjungen, der ein Mitglied der Na'vi werden möchte. Die Bonus-Features können je nach digitalem Händler variieren.Die Produktion von 20th Century Studios und Lightstorm Entertainment beendet derzeit einen Kinostart, der für Rekorde sorgt. Seit seinem Kinostart im Dezember ist «Avatar: The Way of Water» mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 2,2 Milliarden Dollar der dritthöchste Film aller Zeiten. Mit 670 Millionen Dollar ist der Film auch der neunt-umsatzstärkste Film aller Zeiten an den US- Kinokassen und steht kurz davor, Camerons «Titanic» (674 Millionen Dollar) auf Platz acht zu überholen. Über einen Start bei Disney+ schweigt das Unternehmen, immerhin möchte man noch zahlreiche digitale Kopien veräußern.