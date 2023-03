«The Last of Us» erreicht über acht Millionen

US-Quoten

Die HBO-Serie, die in den USA immer am Sonntag linear ausgestrahlt wird, toppt ihre bisherigen Ergebnisse.

Die vorletzte Episode der ersten Staffel vonerreichte am Sonntagabend beeindruckende 8,1 Millionen Zuschauer. Nach Angaben von Warner Bros. Discovery ist Episode acht damit die bisher meistgesehene der Serie. Zuvor gehörte dieser Titel der vierten Episode mit 7,5 Millionen Zuschauern, obwohl WBD keine Daten über die Zuschauerzahlen der Episoden fünf bis sieben zur Verfügung gestellt hat.Diese Zahlen beziehen sich auf die linearen Zuschauerzahlen auf der Kabelplattform von HBO in Kombination mit den Streams auf HBO Max am Premierenabend jeder Episode. Die 8,1 Millionen Zuschauer, die Folge acht mit dem Titel „When We Are In Need" einschalteten, trugen zu einem Anstieg der Zuschauerzahlen um 74 Prozent gegenüber der Serienpremiere bei, die 4,7 Millionen Zuschauer anlockte.In Anbetracht der stetig wachsenden Zuschauerzahlen wird «The Last of Us» mit Episode neun, dem Finale der ersten Staffel, wahrscheinlich einen weiteren Serien-Höhepunkt erreichen. Obwohl die Serie einige Zuschauer an die 95. Oscar-Verleihung verlieren könnte, die auf ABC ausgestrahlt wird, wenn die Episode auf HBO und HBO Max zu sehen ist, wird das ihren Schwung nicht unbedingt aufhalten.