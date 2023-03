3 Quotengeheimnisse

Beim ZDF erzählt man von Wanderschäfern, Das Erste schaut Facebook auf die Finger. Und VOX? Dort gibt’s natürlich «Medical Detectives».

Das ZDF beschäftigte sich am Dienstag innerhalb seiner «37°»-Reihe mit einem Beruf, der kaum Freizeit und wenig Geld bringt, aber man zumindest durch die dauernde Bewegung den Gang ins Fitnessstudio spart. Die Produktion von Timo Gramer sicherte sich 1,96 Millionen Zuschauer und fuhr starke 13,8 Prozent Marktanteile. Selbst bei den jungen Menschen lief es mit 0,28 Millionen und 9,4 Prozent prima.Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Francis Haugen meinte, der Meta-Konzern nutzte seine marktbeherrschende Stellung aus, um die normalen Regeln der Medien zu missbrauchen. Rechtspopulisten stürmten das Regierungsviertel in Brasilia, Amerikaner erinnerte das an den Sturm auf das US-Kapitol. Aber auch andere Länder wie die Philippinen werden durch Facebook-Inhalte beeinflusst. Die Doku kam als «Maischberger»-Ersatz auf 0,92 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent. 0,19 Millionen junge Menschen brachten immerhin passable 7,3 Prozent.Die Episode aus dem Jahr 1996, in der der sich der elf Monate alte Chad Shelton stetig erbricht, erzählt von einem Verbrechen. 0,23 Millionen Menschen schalteten VOX zwischen 00.45 und 01.40 Uhr ein und verhalfen dem Sender zu 0,23 Millionen Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil. Doch nicht allen Menschen war der Stoff zumute, denn es blieben nur 70.000 14- bis 49-Jährige wach. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 7,4 Prozent.