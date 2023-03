OSN Group kauft Warner-Shows

International

Die fiktionale Abteilung hat einen neuen Kontrakt abgeschlossen. Zahlreiche Formate wandern in den Nahen Osten.

Die OSN Group, eine Satelliten- und Streaming-Plattform für den Nahen Osten, hat ihre Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery ausgeweitet und einen neuen mehrjährigen Lizenzvertrag abgeschlossen, der sie zum exklusiven Sender für HBO-Inhalte in der Region macht. Zusätzlich zu HBO-Serien wie «Succession» wurde die erneuerte Vereinbarung auf weitere Inhalte und Senderangebote von Warner Bros. ausgeweitet, so dass OSN Premium-Zugang zu aktuellen Kinohits wie «The Batman», «Dune», «The Matrix Resurrections» und «The Suicide Squad» erhält.Das in Dubai ansässige Unternehmen OSN, das im März 2022 den Premium-Streaming-Dienst OSN+ ins Leben rief, verlor etwas an Schwung, nachdem Disney+ seine Inhalte von der Plattform zurückgezogen hatte, und startete im Juni 2022 als eigenständige Plattform im gesamten Nahen Osten. Die mehrjährige Lizenzvereinbarung erweitert die Rechte von OSN, Inhalte von HBO exklusiv auf OSNtv und OSN+ auszustrahlen und zu streamen, und stärkt damit seine Marktposition."OSN ist und bleibt der einzige Sender für HBO-Inhalte in der Region, und wir freuen uns, diese langfristige Partnerschaft mit dem Studio und Warner Bros Discovery weiter auszubauen", so Joe Kawkabani, CEO von OSN, in einer Erklärung. "Nach Erfolgen wie «House of the Dragon» und «The Last of Us» sowie einer Reihe anderer exklusiver und erstklassiger Serien ist es klar, dass HBO führend ist, wenn es um erstklassige Erlebnisse geht, und wir freuen uns darauf, diese und andere Inhalte zu liefern, die OSN zu einer führenden Plattform in der Region gemacht haben", fügte er hinzu.