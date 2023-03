Tom Götter: Ich mag Fleisch genauso gerne wie Gemüse

Interview

In dieser Woche startet die 20. Staffel von «Top Chef» beim US-Sender Bravo (hier via Hayu) verfügbar. Wir sprachen mit dem deutschen Vertreter.

Ich habe zwar ein paar Staffeln gesehen, aber ehrlicherweise nicht allzu viele. Ich war schon immer ein Fan von «Top Chef», hatte aber noch nie wirklich die Zeit, alle Staffeln zu verfolgen.Die Sendung zu schauen war in meinem Dorf ein großes Ereignis. Wir haben sie immer in großen Gruppen angesehen, was sehr schön war. Ich glaube, dass ich meine Familie und Freunde sehr stolz gemacht habe, und das war wirklich ein großartiges Gefühl.Ich glaube, Französ:innen sind wahrhaftig kochbegeistert, was sich auch im Erfolg des dortigen Formats widerspiegelt. Ihre Essenskultur ist bewundernswert und war schon immer eine große Inspiration.