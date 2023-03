Hoda Kotb und Savannah Guthrie kehren zu «Today» zurück

Köpfe

Die Frühstückssendung des Senders NBC wird wieder mit den Moderatorinnen zu sehen sein.

Die NBC-Sendungkehrt in ihre Morgenroutine zurück. Hoda Kotb und Savannah Guthrie kamen beide zu ihren Aufgaben in der NBC-Nachrichtensendung, nachdem sie mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten, die beide Moderatoren für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt hatten.Kotb, die etwa zwei Wochen lang nicht auf Sendung war, erzählte den Zuschauern am Montag, dass ihre jüngste Tochter wegen einer unbekannten Krankheit auf der Intensivstation im Krankenhaus lag, aber vor kurzem nach Hause zurückgekehrt war. Guthrie musste die Sendung letzte Woche abrupt verlassen, nachdem sie eine neue Coronavirus-Infektion festgestellt hatte. Die beiden Moderatoren sprachen in den ersten Minuten der Sendung über ihre Abwesenheit.Guthrie hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal mit Coronavirus-Infektionen zu kämpfen, aber Kotbs Abwesenheit, die mehrere Tage andauerte, bevor NBC News den Zuschauern eine Erklärung lieferte, gab Anlass zur Sorge.